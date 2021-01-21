Это произошло накануне ночью в СНТ "Добросельский".

Это произошло накануне ночью в СНТ "Добросельский" под Владимиром.Там находятся бездомные животные, которые в дальнейшем пристраиваются.Об этом сообщила "Короткого замыкания произойти не могло, электричество отключено было ещё в октябре месяце, самовозгорающихся предметов у нас не было! - написала она. - Пожар произошёл с 22.00-22.30. В 23.18 мне позвонили пожарные! Через 15 мин я была на месте! Наш дом уже сгорел, горел соседний!Тушить пришлось снегом лопатами,..."К счастью с животными ничего не случилось!Увы дотла сгорел дом, запасы кормов, круп, ошейники, поводки.Защитники животных будут благодарны за любую материальную помощь. Телефон для связи 8 915 77 190 15