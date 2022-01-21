Президенту Украины отреагировал на новое заявление хозяина Белого дома о России.

Президенту Украины отреагировал на новое заявление хозяина Белого дома о России.На пресс-конференции, которая была посвящена годовщине пребывания в должности, президент США Джо Байден заявил, что "незначительное вторжение" России на территорию Украины вызовет довольно сдержанную реакцию Запада, а полномасштабные действия обернутся для Москвы катастрофическими последствиями.Эти слова явно не понравились украинскому руководству. Лидер Незалежной Владимир Зеленский, комментируя заявление Байдена, отметил, что не бывает незначительных агрессий, как и незначительных жертв, маленького горя или маленьких народов. "Говорю это как президент великой державы", – написал глава государства в "Твиттере".Напомним, последние несколько месяцев на Западе говорят о "российской агрессии". Якобы войска РФ сосредоточены возле украинской границы. В Кремле же неоднократно подчеркивали, что российская армия перемещается исключительно по своей территории, а значит, это не должно волновать другие страны.По мнению экспертов, заявления о "вторжении России на Украину" призваны скрыть военную агрессию блока НАТО. Например, политолог Александр Роджерс США стоявшим в костях монстром с окровавленными клыками.