Волна отставок губернаторов в России продолжается. Об уходе заявили главы Оренбуржья Юрий Берг и руководитель Мурманской области Марина Ковтун. Губернаторы направили соответствующие прошения президенту Владимиру Путину.

Волна отставок губернаторов в России продолжается. Об уходе заявили главы Оренбуржья Юрий Берг и руководитель Мурманской области Марина Ковтун. Губернаторы направили соответствующие прошения президенту Владимиру Путину.Юрий Берг обратился к жителям Оренбуржья, поблагодарил их задоверие и "колоссальную поддержку". Об отставке губернаторасообщается на сайте областного правительства.Уходить на заслуженный отдых Берг пока не собирается. По егословам, на каких бы должностях ему не пришлось работать после отставки с постагубернатора, он всегда будет отстаивать интересы Оренбуржья. "Горжусь, чтоявляюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона – сердца Евразии", —цитирует главу региона .Об отставке Путина попросила и руководитель администрацииМурманской области Марина Ковтун. 21 марта в Сети появилось ее обращение, гдеона заявила, что участвовать в новых выборах не собирается. "Я сделала этодля того, чтобы тот человек, который придет сюда, успел до сентября войти вкурс дел, познакомиться с регионом", – приводит слова чиновницы телеканалКовтун фактически назвала полезными,отметив, что приветствует обновление власти. Глава региона призналась, чторешение далось ей тяжело, но покидает кресло губернатора она с "чувствомудовлетворения и даже гордости".Чиновница отметила, что президент прошение об отставке покане подписал. Как и Берг, Ковтун после отставки с поста губернатора надеетсяпродолжить карьеру в другом месте.Ранее об уходе объявили главы Алтая и Калмыкии АлександрБердников и Алексей Орлов. Руководитель сменился и вЧелябинской области: вместо ушедшего в отставку Бориса Дубровского президентВладимир Путина назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона бывшегопервого замминистра энергетики Алексея Текслера.