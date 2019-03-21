Волна отставок губернаторов в России продолжается. Об уходе заявили главы Оренбуржья Юрий Берг и руководитель Мурманской области Марина Ковтун. Губернаторы направили соответствующие прошения президенту Владимиру Путину.
Волна отставок губернаторов в России продолжается. Об уходе заявили главы Оренбуржья Юрий Берг и руководитель Мурманской области Марина Ковтун. Губернаторы направили соответствующие прошения президенту Владимиру Путину.
Юрий Берг обратился к жителям Оренбуржья, поблагодарил их за
доверие и "колоссальную поддержку". Об отставке губернатора
сообщается на сайте областного правительства.
Уходить на заслуженный отдых Берг пока не собирается. По его
словам, на каких бы должностях ему не пришлось работать после отставки с поста
губернатора, он всегда будет отстаивать интересы Оренбуржья. "Горжусь, что
являюсь оренбуржцем, жителем богатого и сильного региона – сердца Евразии", —
цитирует главу региона .
Об отставке Путина попросила и руководитель администрации
Мурманской области Марина Ковтун. 21 марта в Сети появилось ее обращение, где
она заявила, что участвовать в новых выборах не собирается. "Я сделала это
для того, чтобы тот человек, который придет сюда, успел до сентября войти в
курс дел, познакомиться с регионом", – приводит слова чиновницы телеканал
.
Ковтун фактически назвала полезными,
отметив, что приветствует обновление власти. Глава региона призналась, что
решение далось ей тяжело, но покидает кресло губернатора она с "чувством
удовлетворения и даже гордости".
Чиновница отметила, что президент прошение об отставке пока
не подписал. Как и Берг, Ковтун после отставки с поста губернатора надеется
продолжить карьеру в другом месте.
Ранее об уходе объявили главы Алтая и Калмыкии Александр
Бердников и Алексей Орлов. Руководитель сменился и в
Челябинской области: вместо ушедшего в отставку Бориса Дубровского президент
Владимир Путина назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона бывшего
первого замминистра энергетики Алексея Текслера.