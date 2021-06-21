Мать ребенка инвалида судится с департаментом здравоохранения. В Александрове накрыли нарколабораторию и новые правила оформления страхового полиса ОСАГО для автовладельцев. Об этом и многом другом - Артем Яковенко.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-06-2021-dezhurnaya-chast-proisshestviya-nedeli.html" target="_blank">Дежурная часть: происшествия недели</a> - Мать ребенка инвалида судится с департаментом здравоохранения. В Александрове накрыли нарколабораторию и новые правила оформления страхового полиса ОСАГО для автовладельцев. Об этом и многом другом - Артем Яковенко.
[url=https://33live.ru/novosti/21-06-2021-dezhurnaya-chast-proisshestviya-nedeli.html]Дежурная часть: происшествия недели[/url] - Мать ребенка инвалида судится с департаментом здравоохранения. В Александрове накрыли нарколабораторию и новые правила оформления страхового полиса ОСАГО для автовладельцев. Об этом и многом другом - Артем Яковенко.