Мать ребенка инвалида судится с департаментом здравоохранения. В Александрове накрыли нарколабораторию и новые правила оформления страхового полиса ОСАГО для автовладельцев. Об этом и многом другом - Артем Яковенко.

Очередной выпуск "Вести - Дежурная часть". Мать ребенка инвалида судится с департаментом здравоохранения. В Александрове накрыли нарколабораторию и новые правила оформления страхового полиса ОСАГО для автовладельцев. Об этом и многом другом - мой коллега Артем Яковенко.