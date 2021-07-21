Специалисты приступили к благоустройству территории в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября. До конца августа здесь появятся детские площадки, зоны для спорта и отдыха, а также место для воркаута.

Специалисты приступили к благоустройству территории в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября. До конца августа здесь появятся детские площадки, зоны для спорта и отдыха, а также место для воркаута.«По просьбам местных жителей в поселке появится большая зона для различного отдыха – от занятий спортом до игр в шахматы», – рассказали в администрации.На территории построят две детские площадки – для ребят младшего и школьного возраста. На них установят современное игровое оборудование и детский городок.Кроме того, обустроят спортивную площадку, где можно поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. А для любителей легкой и тяжелой атлетики выделят место для воркаута, где которой установят современные тренажеры для занятий фитнесом.Также специалисты сделают отдельную зону отдыха. Здесь будут навесы, скамейки и шахматные столы. Саму территорию озеленят и заасфальтируют дорожки.Как уточнили в администрации, работы уже начались. Рабочие уже демонтировали старые детские площадки.