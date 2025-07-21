Владимирская область оказалась на 67-м месте из 85 регионов России в рейтинге по развитию ипотеки, согласно РИА Рейтинга. За последние 12 месяцев во Владимирской области количество ипотечных ..

Владимирская область оказалась на 67-м месте из 85 регионов России в рейтинге по развитию ипотеки, согласно РИА Рейтинга.За последние 12 месяцев во Владимирской области количество ипотечных кредитов составило 10,5 на тысячу экономически активного населения. При этом за первые пять месяцев 2025 года отмечено значительное снижение числа новых ипотек на 50,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Средний размер ипотечного кредита в регионе за январь-май 2025 года достиг 3,6 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2025 года составила 0,54%.Лидером рейтинга по развитию ипотеки стала Республика Тыва (51,5 ипотек на тысячу человек), а замыкает список Ингушетия (3 ипотеки на тысячу). В целом по России средний ипотечный кредит составляет 4,38 миллиона рублей, увеличившись вдвое с 2019 года, что отражает рост стоимости жилья.