Белорусский оппозиционер Мария Колесникова обратилась к соотечественникам из СИЗО. Политик поблагодарила людей за поддержку.

Белорусский оппозиционер Мария Колесникова обратилась к соотечественникам из СИЗО. Политик поблагодарила людей за поддержку.О задержании соратницы Светланы Тихановской стало известно 7 сентября. По словам очевидцев, группа неизвестных напала наМарию Колесниковув Минске, затолкала ее в автобус и увезла в неизвестном направлении. В тот же день появилась информация, что оппозиционера задержали при попытке нелегально пересечь границу с Украиной.Спустя два дня Следственный комитет Белоруссии сообщил об аресте Колесниковой. В отношении члена Координационного совета оппозиции возбудили уголовное дело за призывы к захвату власти. Ее соратники в свою очередь заявили журналистам, что произошедшее напоминает похищение. Политик не раз получала угрозы.Сейчас Колесникова находится в СИЗО. Оппозиционер призналась, что скучает по соотечественникам, и передала им привет. Соратница Светланы Тихановской призвала белорусов не бояться быть свободными. "Свобода стоит того, чтобы за нее бороться.Я ни о чем не жалею и поступила бы также", – приводит ее слова телеграм-канал Виктор Бабарико.Напомним, 18 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии объявила о создании Координационного комитета, который займется вопросом обеспечения мирного трансфера власти. С лидерами совета жестко расправились власти республики: одних оппозиционеров выдворили из страны, других отправили в тюрьму.