Суд прислушался к доводам защиты и вынес приговор. Речь о деле заместителя главврача больницы «Красный Крест» Александра Певунова. По версии обвинения, в июле 2019-го подсудимый получил 1

Суд прислушался к доводам защиты и вынес приговор. Речь о деле заместителя главврача больницы «Красный Крест» Александра Певунова. По версии обвинения, в июле 2019-го подсудимый получил 1 миллион 100 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в победе на аукционе по поставке рентген-оборудования в Больницу скорой помощи. Судебное разбирательство проходило в особом порядке, обвиняемый