Во Владимире возник транспортный коллапс

21 ноября в Администрации Владимирской области прошло совещание, на котором губернатор региона Владимир Сипягин вместе с представителями ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» и мэрии пытались решить проблемы с транспортным коллапсом во Владимире, возникшим из-за закрытия левых поворотов на М-7 «Волга» в черте города.Руководитель «Упрдора» Алексей Борисов сразу же акцентировал внимание на том, что все изменения были приняты в первую очередь для безопасности автовладельцев. По статистике, с 2017 года количество жертв ДТП на М-7 не стало меньше, несмотря на новые пешеходы и светофоры. В большинстве случаев, одной из причин аварии послужило наличие левого поворота.В свою очередь сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин заявил, что ситуация с транспортом в городе становится критичной и предложил вернуть старую схему движения, дополнив её всевозможными пешеходными переходами:«На улице Комиссарова в час 1200 машин выезжает в левом повороте. Закрытие поворота остановит движение на Суздальском проспекте. Убрали светофор на Белоконской - сразу встал бульвар Иванова. Когда РТС закроют, там будет коллапс. Сегодня за Пекинкой вместе с садоводами - 70 тысяч жителей, из них 10200 работающих, там 6900 гаражей, 362 предприятия».В ответ Борисов посоветовал городским властям в первую очередь обратить внимание на припаркованный на обочинах транспорт и неправильную работу светофоров во Владимире.«И давайте приводить в порядок городские магистрали, не нужно все сбрасывать на федералку», - добавил глава ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород».По итогу было решено, что стороны рассмотрят всевозможные пути решения проблемы, а также их риски, и в ближайшее время представители владимирской мэрии, белого дома и ГИБДД по Владимирской области снова встретятся, чтобы попытаться найти компромисс.