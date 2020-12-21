Также обращения с просьбой восстановить мемориал на месте гибели Юрия Гагарина в Киржачском районе направлены в адрес правительства страны, «Роскосмоса» и главы региона Владимира Сипягина.

Общественники Владимира обратились в мэрию Владимира с предложением увековечить память Юрия Гагарина в областном центре. Они предлагают открыть в парке патриотов аллею космонавтов с бюстами Гагарина, Леонова и Кубасова. Ещё одна инициатива - установка памятника возле гостиницы «Владимир», куда в 1963 году приезжал первый космонавт.Также обращения с просьбой восстановить мемориал на месте гибели Юрия Гагарина в Киржачском районе направлены в адрес правительства страны, «Роскосмоса» и главы региона Владимира Сипягина. Напомним, что он был открыт в 1975 году, но на сегодняшний день требует благоустройства.Реконструкция не завершена, домик лётчиков сгорел вместе с экспонатами. Общественники считают, что территорию необходимо приводить в порядок.