Погода решила устроить жителям Владимирской области сюрприз. Мороз резко сменился оттепелью, снег быстро начал таять, а уже вечером вновь вернется похолодание. На дорогах гололед, с крыш

Погода решила устроить жителям Владимирской области сюрприз. Мороз резко сменился оттепелью, снег быстро начал таять, а уже вечером вновь вернется похолодание. На дорогах гололед, с крыш свисают сосульки и съезжает снег. В мэрии Владимира предупреждают: на улице сейчас нужно быть крайне внимательным, особенно проходя под карнизами зданий, балконами и водостоками на которых могут образоваться наледь