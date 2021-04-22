В четверг, 22 апреля, Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который регулирует размещение социальной рекламы в интернете.

В четверг, 22 апреля, Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который регулирует размещение социальной рекламы в интернете.До сих пор многие интернет-компании игнорировали закон "О рекламе", который обязывает выделять до 5% площадей или времени, отведенного для рекламы, на социально-значимый контент, потому что не было регулирования применения этой нормы в Сети.Теперь же законопроект, который в четверг приняла Госдума, предусматривает создание системы мониторинга интернет-площадок и единого оператора размещения. Некоммерческая организация-оператор будет получать прогнозные значения объемов рекламы от площадок, которые распространяют рекламу, и в рамках 5%-ой доли размещать соцконтент.Авторы инициативы также подумали об интересах компаний. В документе идет речь о дополнительных запретах для операторов социальной рекламы. Им нельзя взимать плату за распространение контента и передавать сведения о трафике площадки третьим лицам."Сведения о предоставляемых интернет-компаниями объемах рекламного инвентаря будут доступны всем социально ориентированным организациям", – заверили депутаты.Новые правила коснутся интернет-компаний с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки. Для сайтов средств массовой информации предусмотрены исключения.