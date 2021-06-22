На полуостров выдвигаются команды Молодежки ОНФ из 11 регионов. Добровольцы помогут жителям Керчи и Ялты привести дома в порядок после наводнения.

На полуостров выдвигаются команды "Молодежки ОНФ" из 11 регионов. Добровольцы помогут жителям Керчи и Ялты привести дома в порядок после наводнения.Добровольцы будут разбирать завалы, выносить пришедшую в негодность мебель, откачивать воду из подполий и многое другое. Члены "Молодежки" сформируют единую базу пострадавших с перечнем необходимых работ, окажут им юридическую помощь.Группа из ста человек прибудет в Крым в среду. Замруководителя Исполкома ОНФ, глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич приехал раньше, чтобы оценить объемы работ, выяснить, какая помощь нужна людям в первую очередь.По словам Кастюкевича, он видел подобное в Тулуне, в отдаленных населенных пунктах Иркутской области в 2019 году. "Горе, слезы и ощущение полного непонимания, что будет дальше", – поделился он.Кастюкевич рассказал, что одна группа добровольцев будет помогать жителям Керчи, другая – Ялты. "Работы много. Нужно включаться по максимуму", – добавил он.Помогать крымчанам будут команды "Молодежки" из Астраханской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Ставропольского, Краснодарского края, из Татарстана, Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Кабардино-Балкарии.Обрушившийся на Крым мощный циклон привел к затоплению части Керчи и Ялты. Повреждено имущество многих жителей.В минувшие выходные члены "Молодежки ОНФ" работали в Керчи. Они провели подомовой обход, оказали адресную помощь местным жителям, передали для пострадавших продуктовые наборы.