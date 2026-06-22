Вступившие в силу поправки избавили многодетных родителей от обидных отказов, когда выплата срывалась из-за превышения дохода буквально на несколько рублей.

Прежде любое, даже символическое, превышение установленного порога автоматически лишало семью поддержки, хотя реальное материальное положение оставалось сложным. Ситуацию изменили законодательные новшества, заработавшие с 22 мая 2026 года, — теперь незначительным превышением можно пренебречь.Новый механизм позволяет сохранить пособие при продлении, если среднедушевой доход превысил региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Для Владимирской области базовый показатель составляет 18 371 рубль, следовательно, допустимая планка на каждого домочадца поднимается до 20 208,1 рубля — и в этих границах выплату назначат.Пособие в подобном случае устанавливается в размере половины детского прожиточного минимума, который в регионе на 2026 год определён как 17 820 рублей. Ежемесячно на каждого ребёнка семья станет получать 8 910 рублей.Родителям не пришлось обивать пороги учреждений — региональное Отделение СФР выполнило перерасчёт в беззаявительном порядке. Тем 177 семьям, кому отказали при обращении за продлением с января по май, пособие назначат задним числом, начиная с месяца подачи заявления. При январском отказе выплата поступит именно с января, и никаких дополнительных документов или визитов в МФЦ не потребуется.Правда, поблажка срабатывает лишь единожды за весь период получения пособия. Если спустя год семейный доход вновь перешагнёт лимит и семья уже использовала право на «десятипроцентный коридор», повторно превышение не спишут — поступления прекратятся до очередного пересмотра.Впрочем, для многодетных семей с нестабильными заработками это нововведение становится реальной возможностью удержаться в системе господдержки, не вылетая из неё из-за случайной подработки или плановой индексации зарплаты.