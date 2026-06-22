Владимирцы рассказали, где хотели бы провести свой идеальный отпуск. 39% считают лучшим вариантом — отдых в России, 34% отдают предпочтение зарубежным поездкам. Остальные затруднились

Владимирцы рассказали, где хотели бы провести свой идеальный отпуск. 39% считают лучшим вариантом — отдых в России, 34% отдают предпочтение зарубежным поездкам. Остальные затруднились ответить. Опрос провели аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала в России «Суперджоб». Мужчины чаще женщин голосуют за внутренний туризм, тогда как горожанки чуть чаще называют зарубежный. Среди молодёжи до