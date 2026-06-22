Ровно 85 лет назад, в четыре утра, Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей, которые изменили судьбы миллионов людей. В

Ровно 85 лет назад, в четыре утра, Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей, которые изменили судьбы миллионов людей. В боях, в тылу, в оккупации — война коснулась практически каждой семьи. Во Владимире День памяти и скорби традиционно начинается у Вечного огня на площади Победы.