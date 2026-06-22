Сегодня, 22 июня, на оперативном совещании в правительстве области обсудили перебои с топливом на АЗС. В конце прошлой недели у отдельных компаний фиксировались проблемы с логистикой.

Сегодня, 22 июня, на оперативном совещании в правительстве области обсудили перебои с топливом на АЗС. В конце прошлой недели у отдельных компаний фиксировались проблемы с логистикой. Автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. В результате даже на автозаправках, где поставки топлива проходили по плану, появились очереди и начался рост цен, отметил губернатор. Совместно с Минэнерго России,