Программа вышла в эфир 20 июня. По итогам финала определены 12 победителей, среди которых наша землячка, Валерия Гюмюшлю из гороховецкой школы №1. Победители были зачислены на первый курс

Программа вышла в эфир 20 июня. По итогам финала определены 12 победителей, среди которых наша землячка, Валерия Гюмюшлю из гороховецкой школы №1. Победители были зачислены на первый курс МГИМО. Приказ об этом прямо в эфире подписал ректор вуза, чрезвычайный и полномочный посол России, академик РАН Анатолий Торкунов. Напомним, Валерия Гюмюшлю вышла в полуфинал, а затем