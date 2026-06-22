«Огненная картина войны». Символичная патриотическая акция с таким названием в День памяти и скорби объединила тысячи жителей региона. В Патриотическом сквере города Владимира из 4,5 тысяч

«Огненная картина войны». Символичная патриотическая акция с таким названием в День памяти и скорби объединила тысячи жителей региона. В Патриотическом сквере города Владимира из 4,5 тысяч свечей выложили сцену тыловых будней. Медсестра склонилась над раненым солдатом, перевязывает рану. В верхней части композиции — силуэты журавлей — как символ памяти о погибших, отсылающий к знаменитой песне.