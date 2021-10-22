Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по числу новых случаев коронавируса в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по числу новых случаев коронавируса в России.За минувшие сутки в России было зарегистрировано 37 141 человек, заразившихся ковидом. Число выздоровевших за тот же срок, согласно официальной статистики, составило 25 453 человека. Число летальных случаев, попавших под учет, вновь превысило тысячу и достигло отметки в 1 064.В Москве, которая занимает первое место среди регионов России по числу заразившихся ковидом, зарегистрировано 8166 новых заболевших. На втором месте, как и раньше, остается Санкт-Петербург, в котором выявили 3233 пациентов. Московская область, занимающая третью строчку этого антирейтинга, внесла в статистику данные о 2428 случаях коронавируса.В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 8 168 305 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов оценивается в 7 117 060. Кроме того, в официальную статистику попали данные о 228 453 летальных исходах.Обнародованная утром 22 октября официальная статистика показывает, что в России наблюдается очередной максимум темпов заражения ковидом. В оперативном штабе подчеркивают, что единственный способ побороть коронавирус – принять активное участие в кампании по вакцинации. Сейчас уровень коллективного иммунитета оценивается специалистами в 45,7%.