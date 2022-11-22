Длина надземного перехода к набережной Москвы-реки в Мневниковской пойме составит около 90 метров.

Длина надземного перехода к набережной Москвы-реки в Мневниковской пойме составит около 90 метров.Мневниковская пойма – это зеленый островок на северо-западе Москвы, у которого наконец-то началась новая жизнь. Эта территория долгое время была выключенной из городской жизни. Теперь же она развивается, причем комплексно. Здесь построят музыкальную академию, спортивно-образовательные объекты, жилой комплекс. Также появятся набережные со спусками к воде, спортивными и детскими площадками.Мневниковскую пойму свяжут с соседними столичными районами двумя автомобильными и двумя велопешеходными мостами. На самом острове появятся безопасные переходы и маршруты.В настоящий момент специалисты проектируют надземный переход над улицей Нижние Мневники, который обеспечит беспрепятственную и безопасную связь между набережной Москвы-реки и территорией возле станции "Мневники" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Искусственное сооружение будет состоять из двух пролетных строений длиной порядка 51 и 38 метров с промежуточной опорой на островке между проезжими частями автодороги", – сообщил заммэра.Переход выполнят в виде стеклянной трубы, судя по изображениям проектного решения, на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Цвет части фасадов и поперечных колец сооружения будет красным. А в башнях-сходах (они будут по разные стороны улицы Нижние Мневники) установят лифты.