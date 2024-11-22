Современный игровой комплекс с горками, качелями и лазилками установили в деревне Октябрьской Вязниковского района. Об этом рассказали в правительстве области. Детская площадка появилась

Современный игровой комплекс с горками, качелями и лазилками установили в деревне Октябрьской Вязниковского района. Об этом рассказали в правительстве области. Детская площадка появилась благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Владимирской области». Стоимость комбинированного комплекса составила 2,86 миллионов рублей. Власти добавили, что в этом году планируется реализовать еще 39 проектов по благоустройству общественных пространств на