На сегодняшний день в Собинском округе завершен ремонт 26 участков дорог, рассказали в региональном правительстве. Всего было запланировано привести в порядок 28 участков, осталось доделать

На сегодняшний день в Собинском округе завершен ремонт 26 участков дорог, рассказали в региональном правительстве. Всего было запланировано привести в порядок 28 участков, осталось доделать еще 2. В конце октября были закончены работы на 6 участках общей протяжённостью около 4 километров. В селах Бабаево, Черкутино и Ратмирово обновили асфальт, укрепили обочины щебнем. В Богатищево и