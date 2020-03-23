23 марта в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта столкнулись две легковушки. От сильного удара один автомобиль вылетел в ..

23 марта в Санкт-Петербурге произошла серьезная авария. На перекрестке Варшавской улицы и Ленинского проспекта столкнулись две легковушки.От сильного удара один автомобиль вылетел в сторону пешеходного перехода и наехал на пожилую женщину. Оба водителя и пешеход получили травмы средней степени тяжести, сообщает . Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.