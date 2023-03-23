Компания Valve официально представила игру Counter-Strike 2, которая выйдет в 2023 году.

Студия Valve показала в своем YouTube-канале несколько видеороликов, посвященных игре Counter-Strike 2, которая выйдет летом 2023 года.По словам разработчиков, геймплей станет динамичнее за счет графических улучшений, реализованных на движке Source 2. Отмечается, что теперь дым в игре выглядит реалистичнее, реагирует на выстрелы и взрывы.В компании также уточнили, что Source 2 позволил повысить качество освещения и сделать правдоподобную систему рендеринга, создающую реалистичные текстуры.Counter-Strike — серия видеоигр от студии Valve, разрабатываемая с 2000 года. Изначально проект был пользовательской модификацией шутера Half-Life. CS считается одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.