Лайфхак для спокойного отдыха от путешественницы со стажем.

Лайфхак для спокойного отдыха от путешественницы со стажем.Простой и доступный каждому путешественнику лайфхак, чтобы защитить себя и имущество от отельных воров показала стюардесса одной из американских авиакомпаний. По долгу службы ей приходится много перемещаться по миру и не в каждом из отелей она чувствует себя в безопасности.Поэтому, для того, чтобы не переживать ни о своем благополучии, ни о сохранности вещей, девушка возит с собой дверной стоппер. Перед тем, как ложиться спать, сообщает , она подпирает приспособлением дверь доставшийся ей комнаты, после чего спокойно ложится спать."Приобретите два дверных стоппера или лучше стоппер с сигнализацией. Втаком случае, если кто-то будет пытаться пробраться в ваш номер,сработает сигнал, вы услышите звук, но при этом они не смогут попасть вкомнату", – поделилась своим лайфхаком девушка.Разумеется, стоппер обеспечит сон в безопасности, но, кроме этого, нужно прибегнуть еще к нескольким способам обеспечить сохранность имущества. Спрячьте ценные вещи в сейф, не оставляйте украшения и технику на виду – уберите их в чемодан.Кроме того, при каждом выходе из номера не забывайте блокировать чемодан при помощи кодового замка, который не должен открываться при наборе комбинаций "0000" или "1234". Соблюдайте эти проверенные многими лайфхаки и ваши вещи будут в безопасности в любом отеле мира и ни один отельный вор не будет им страшен.