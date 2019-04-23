Андрей Разин знает, кто осквернил могилу музыканта Евгения Осина. Продюсер Ласкового мая в ближайшее время намерен передать материалы в Следственный комитет.

Андрей Разин знает, кто осквернил могилу музыканта Евгения Осина.Продюсер "Ласкового мая" в ближайшее время намерен передать материалыв Следственный комитет.Могилу певца Евгения Осина подожгли фанатки артиста, уверен. Как написал продюсер в соцсетях, есть свидетели этого актавандализма. По мнению Разина, поклонницы таким образом протестуют против вступленияв наследство дочери Осина – Агнии."Они привлекают внимание тем, что сжигают могилы.Просто бесчувственные стервы – которые потом бегут к прессе, утверждая, чтоимеют от Осина детей", – заявил .Как сообщалось, в жутком состоянии место захоронения Евгения Осина обнаружила его внебрачная дочь – 13-летняя Анастасия Годунова, которую родила гражданская жена певца Елена Скорникова. Вандалы сожгли деревянный крест, сломали табличку с именем певца и ограду. Кроме того, злоумышленники нагадили на могиле.Адвокат Сергей Воронов рассказал, что охрана кладбища в курсе случившегося, но в полицию не заявила. При этом они убрали с могилы Евгения Осина сгоревшие венки и сломанный каркас ограды, передает РЕН ТВ.Жизнь Евгения Осина оборвалась в октябре 2018 года. Музыканту было 54 года. Исполнитель не смог справиться с серьезной алкогольной зависимостью – несмотря на то что несколько раз проходил курсы реабилитации.Известный по "Ласковому маю"после смерти Евгения Осина продюсирует дочь музыканта. Он уже объявил о начале гастрольного тура Агнии Осиной.