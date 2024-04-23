Во Владимирской области спасателям удалось эвакуировать нижегородца, терпящего бедствие на...
Во Владимирской области спасателям удалось эвакуировать нижегородца, терпящего бедствие на воде.
Эта история была опубликована в официальном сообществе Вконтакте «Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области».
Спасатели вязниковской спасательной станции АСС - Евгений Максимов и Алексей Кротов 19 апреля пришли на помощь молодому нижегородцу, терпящему бедствие на воде.
Мужчину нашли по координатам, подняли на лодку и эвакуировали.
Сообщается о сопутствующих сложностях: половодье, темноте и сильнейшем ветре.
К счастью, молодого человека удалось спасти.
Уточняется, что извилистая река Лух (приток Клязьмы), протекающая по малонаселённым районам Ивановской и Владимирской областей, пользуется популярностью у любителей сплавов. Видимо это и стало причиной произошедшего.
Другие подробности спасения молодого нижегородца не раскрываются.
Фото: https://vk.com/sgo33