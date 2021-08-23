Запрета на проведение 1 сентября торжественных линеек в городе нет.

Во Владимире День знаний состоится в очном формате. Запрета на проведение 1 сентября торжественных линеек в городе нет. Об этом сообщила начальник управления образования Елена Малик.Всего в этом учебном году за парты сядут 39 тысяч школьников, среди которых 4427 – первоклассники.По словам чиновников, формат проведения мероприятий определяют директора школ. При этом участники линеек должны будут соблюдать масочный режим и другие требования Роспотребнадзора.«Обычно, линейки проходят на улице. Возможно, дети будут разделены по классам, чтобы не пересекаться», - пояснила Елена Малик.Вопрос о переходе на дистанционное обучение сейчас не стоит. Однако прошлогодние правила посещения школ родителями и организация процесса обучения – останутся.Кроме того, власти надеются, что к 1 сентября удастся привить 60% владимирских педагогов, что обезопасит школьников и учителей от заражения.Сейчас в учреждениях не хватает порядка 130 учителей, в среднем по 2-3 человека на школу. Кадровый дефицит наблюдается среди преподавателей иностранного языка, литературы, физики, математики, истории, русского языка и физической культуры.Добавим, что на подготовку к учебному году было выделено 127 млн рублей.