Илья Бер прокомментировал возвращение Александра Друзя, в клуб Что, где, когда?. Бывший главный редактор программы был возмущен подобным решением.

Илья Бер прокомментировал возвращение Александра Друзя, в клуб "Что, где, когда?". Бывший главный редактор программы был возмущен подобным решением.Бер сообщил, что о возврате магистра в клуб он знает. Мужчина отметил, что сомнений в том, что Александру разрешат вернуться в клуб у него не было."Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить (вернуть Друзя в эфир – Прим.ред.) и раньше, я знаю", – прокомментировал Илья в интервью журналистам издания РБК.Он подчеркнул, что считает подобное решение позорным. По его словам, это может навредить репутации Клуба."Друзя же возвращают просто зрителем в зале. Я бы с точки зрения репутации программы очень не рекомендовал и в следующем сезоне возвращать Друзя к игре", – добавил Бер.Напомним, что ранее представители телекомпании "Игра-ТВ" , что намерены вернуть магистра клуба в эфир. Они уточнили, что знаменитость уже принесла свои извинения да и много времени прошло после конфликта. Тем не менее, в компании добавили, что до конца сезона Александр не будет входить в команду игроков.Эпопея началась с того, что якобы Друзь попросил Бера помочь выиграть главный приз на телепередаче "Кто хочет стать миллионером?". Взамен Александр обещал поделиться деньгами. На тот момент главный редактор "ЧГК" отказал коллеге и записал разговор на диктофон. С этой записью он обратился в комиссию по этике МАК "Что, где, когда?".По итогам разбирательства Первый канал отстранил от участия в Клубе обоих участников инцидента. В разговоре с журналистами Бер уточнил, что его отстранение все еще в силе.