Попавшие под частичную мобилизацию владимирцы получат статус и денежное довольствие, как у военнослужащих по контракту.

Сколько будут получать мобилизованные для участия в спецоперации владимирцы? От чего зависит зарплата мобилизованных резервистов?Попавшие под частичную мобилизацию владимирцы получат статус и денежное довольствие, как у военнослужащих по контракту. Зарплата призванных для участия в СВО резервистов будет складываться из трёх вещей:Воинского звания;Должности;Надбавок.Иными словами, расчёт содержания каждого солдата строго индивидуален.«Попавшие под частичную мобилизацию, смогут переводить зарплату родственникам, частично или полностью в зависимости от их желания», - уточнили в Минобороны.Добавим, что в отдельных регионах предусмотрены местные надбавки и единовременные выплаты запасникам, отправившимся в зону спецоперации. Во Владимирской области пока о дополнительных выплатах ничего не сообщалось. С учётом того, что призывная комиссия в 33-ем регионе , вероятно, что власти доведут эту информацию дополнительно. Однако в итоге все будет зависеть от возможностей бюджета области.