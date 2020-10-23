Во Владимирской области сразу 5 смертей за сутки от коронавируса. Это огромный прирост. Последний раз столько погибших от новой инфекции у нас было только 1-го августа. Общее количество

Во Владимирской области сразу 5 смертей за сутки от коронавируса. Это огромный прирост. Последний раз столько погибших от новой инфекции у нас было только 1-го августа. Общее количество умерших от КОВИДа в нашем регионе теперь 251. За последние сутки во Владимирской области ещё 85 человек заболели коронавирусом. Это на два меньше, чем накануне. Всего больных