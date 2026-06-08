Министр строительства Александр Муромский проверил ход масштабной модернизации систем теплоснабжения.

4 июня министр архитектуры и строительства Владимирской области Александр Муромский проинспектировал ход коммунальных работ в Кольчугинском и Александровском округах.Руководитель ведомства сообщил, что в Кольчугино завершается масштабный проект по запуску новой блочно-модульной котельной, которая обеспечит теплом четверть городского населения и соцучреждений. На возведение данного теплового объекта Кольчугинскому округу выделили более 337 миллионов рублей в рамках региональной программы энергосбережения.Новый тепловой узел на улице Веденеева, проходящий стадию пусконаладки, призван разгрузить работающую на пределе станцию поселка Лесосплава и дать импульс развитию соседних территорий. Руководитель округа Алексей Андрианов добавил, что к будущему отопительному сезону современным источником тепла обеспечат около одиннадцати тысяч жителей микрорайона Аэродром. Параллельно специалисты перекладывают пять километров изношенных тепловых сетей для минимизации аварийных рисков в зимний период.Тем временем в Александрове идет подготовка трех котельных на улицах Революции, Кооперативной и Юбилейной, запуск которых завершит четырехлетнюю программу модернизации за счет инфраструктурного кредита. Александр Муромский отметил, что привлеченные 1,4 миллиарда рублей позволили обновить 28 километров магистралей, открыть 11 теплопунктов и наконец закрыть устаревшую сорокалетнюю станцию.