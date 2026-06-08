Росгвардия и городские власти проверили системы охраны и готовность лагеря «Икар» к приему первой смены.

Представители городской администрации совместно с сотрудниками Росгвардии провели инспекцию детского центра отдыха «Икар», чтобы гарантировать максимальную безопасность для будущих смен. Контрольное мероприятие, организованное по линии оперативного штаба, охватило работу профильных управлений образования и муниципальной безопасности.Руководитель учреждения Наталья Куликова отчиталась о выполнении комплекса ремонтных работ, включающих обновление столовой, медпункта и кровель в жилых корпусах. Кроме того, на объекте заменили периметр ограждения, а также ввели в эксплуатацию новые комплексы видеонаблюдения и технической охраны.Во время визита комиссия детально изучила организацию пропускного режима и актуальность алгоритмов эвакуации на случай угрозы с воздуха. Сейчас коллектив учреждения работает над стратегической задачей: переводом центра на круглогодичный формат функционирования до конца 2026 года.Власти региона продолжают системную работу по созданию защищенной и комфортной среды для полноценного детского досуга.