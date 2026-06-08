Вмешательство человека ломает естественный процесс взросления птенцов.

Жителей Владимирской области призывают отказаться от ложного спасения пушистых птенцов, замеченных во время прогулок по лесопаркам региона.Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий подчеркивают, что чаще всего обнаруженный малыш вовсе не брошен и вмешательство людей ему только навредит.Дело в том, что эти птицы выбираются из своего жилища задолго до момента, когда научатся хорошо летать. При этом взрослые особи неотлучно находятся поблизости, продолжая контролировать и кормить свое потомство.