5 июня, в Центральном парке культуры и отдыха, состоялся первый открытый кинопоказ. На фонтанной площади зрители смотрели российскую комедию «Папа может». Любителей кино приглашают в парк по

5 июня, в Центральном парке культуры и отдыха, состоялся первый открытый кинопоказ. На фонтанной площади зрители смотрели российскую комедию «Папа может». Любителей кино приглашают в парк по пятницам, в 21.00. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки, а также туристические коврики. Перед сеансом, с 19.30, гости могут бесплатно принять участие в активностях проекта «СОК»,