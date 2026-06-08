Первого клеща в этом году сняли с жителя Собинского округа в конце марта. С того момента к медикам за помощью по поводу присасывания членистоногих обратились 1007 человек, в том числе 201

Первого клеща в этом году сняли с жителя Собинского округа в конце марта. С того момента к медикам за помощью по поводу присасывания членистоногих обратились 1007 человек, в том числе 201 ребёнок. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проводит еженедельный мониторинг за КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом)