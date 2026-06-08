Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.

Заместитель прокурора Владимирской области направил в судебные органы уголовное дело против директора двух строительных фирм, уличенного в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.По данным следственных органов, с января 2019 по март 2022 года предприниматель искусственно разделил единый строительный бизнес на две структуры, чтобы незаконно сохранить право на упрощенный налоговый режим.Несмотря на общий офис, бухгалтерию, штат сотрудников и ведение одних и тех же строительных проектов, по документам компании числились раздельными. Благодаря этой схеме коммерсант уклонился от уплаты налога на прибыль, НДС и имущественного налога на сумму, превышающую 63 миллиона рублей.