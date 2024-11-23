Постановление подписал губернатор Александр Авдеев.
С 1 января 2025 года для жителей Владимирской области вырастут взносы за капремонт.
Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
В постановлении установлен новый минимальный размер взноса за капремонт в многоквартирных домах. Жители зданий, в которых нет лифтов, будут платить по 10 рублей 40 копеек за квадратный метр. Для остальных установлен тариф в размере 11 рублей 53 копейки за квадратный метр.
Постановление вступит в силу со следующего года.
Напомним, что дольщики из Владимира попросили президента Владимира Путина .