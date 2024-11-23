Постановление подписал губернатор Александр Авдеев.

С 1 января 2025 года для жителей Владимирской области вырастут взносы за капремонт.Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Авдеев. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.В постановлении установлен новый минимальный размер взноса за капремонт в многоквартирных домах. Жители зданий, в которых нет лифтов, будут платить по 10 рублей 40 копеек за квадратный метр. Для остальных установлен тариф в размере 11 рублей 53 копейки за квадратный метр.Постановление вступит в силу со следующего года.Напомним, что дольщики из Владимира попросили президента Владимира Путина .