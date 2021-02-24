На площадку в 50 километрах от Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономной округе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8М, передает . Он совершал перелет из Тарко-Сале в Сургут. Решение ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2021-v-yanao-vertolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku.html" target="_blank">В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку</a> - На площадку в 50 километрах от Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономной округе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8М, передает . Он совершал перелет из Тарко-Сале в Сургут. Решение ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2021-v-yanao-vertolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku.html]В ЯНАО вертолет совершил вынужденную посадку[/url] - На площадку в 50 километрах от Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономной округе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8М, передает . Он совершал перелет из Тарко-Сале в Сургут. Решение ..