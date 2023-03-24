Традиции и приметы.

Традиции и приметы.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА24 марта христиане чтят память православного священнослужителя, архиепископа Евфимия Новгородского, прозванного в народе Ефимом. Он был канонизирован в лике святителей в 1549 году, а жил на рубеже XIV и XV веков. Отец Евфимия (в миру Иоанн) был священником, у них с женой долгое время не получалось родить ребенка, тогда они дали обет посвятить наследника Богу.Молитвы были услышаны, а слово сдержано. Мальчик в 15 лет принял монашеский постриг и занялся изучение религиозных трудов. Доказав преданность Церкви, Евфимий был избран настоятелем монастыря, занимался восстановлением храмов. После смерти мощи святителя обрели нетленность.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 МАРТА 2023 ГОДАВ народе Ефима считали покровителем птиц, поэтому 24 марта строго запрещалось употреблять в пищу их мясо, а также следовало отказаться от яиц. Непринято был в день памяти святителя жаловаться на жизнь, сплетничать о близких, а также ругаться с родственниками. На Руси считали, что в православный праздник не нужно строить планы на будущее, а тем более рассказывать о них, ибо не сбудется.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫПо традиции в Ефимов день следовало кормить птиц, дабы они принесли счастье. Утром следовало выйти во двор и во время пения птиц позвенеть мелочью – наши предки верили, что соблюдение приметы позволит разбогатеть. Плохой приметой 24 марта было увидеть ласточку, считалось, что день будет неудачным.