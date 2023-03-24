Великий пост завершится перед Пасхой.

Великий пост завершится перед Пасхой.27 февраля 2023 года начался Великий пост – самый длинный и строгий пост для православных христиан. Он продлится 48 дней и завершится перед Пасхой. Вплоть до 15 апреля прихожане должны жестко ограничивать прием физической пищи, чтобы насыщаться духовной в память о скитаниях Иисуса по пустыне.Священнослужители всегда подчеркивают, что Великий пост – это не диета, а период очищения от слабостей и пороков, время духовного насыщения и раздумий о собственной жизни, делах и грехах. Важно понимать, что людям, имеющим проблемы со здоровьем, не обязательно соблюдать все ограничения.Церковь допускает, чтобы прихожане предварительно консультировались с духовным наставником. Диетологи же призывают консультироваться с врачами и при необходимости возвращаться к привычному рациону, чтобы сохранить здоровье.Так, диетолог Евгения Пегова подчеркнула, что при отказе от запрещенных в Великий пост продуктов нельзя просто заменить их углеводами, потому что это приведет к набору лишнего веса со всеми сопутствующими проблемами.В интервью интернет-изданию "" она напомнила, что отказ от мяса и молока приводит к снижению уровня белка в организме. Поэтому в качестве альтернативы можно употреблять растительное молоко, орехи, семена и бобовые культуры.