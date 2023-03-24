Стилист рассказала, как разнообразить гардероб стильным принтом.

Стилист рассказала, как разнообразить гардероб стильным принтом.Весна — это времяперемен, экспериментов и поиска новых решений. Так, один из самых простыхспособов поднять настроение и попробовать что-то "новенькое" — это обновитьгардероб. Стилист Андрей Проявкин вместе с изданием "" обсудили несколько идей.Так, леопардовыйпринт, хоть и кажется агрессивным, может стать отличным дополнением к базовомугардеробу. Самое главное — выбрать правильное сочетание, найти баланс междусмелостью и вульгарностью. Стилист советует начать с леопардовой юбки длинымиди. По его мнению, ее легко стилизовать в универсальный образ.Говоря о сочетанияхлеопарда с другими цветами, Проявкин называет важное правило. К леопарду лучшевсего подойдут его составные цветы — черный, песочный и коричневый. Лучше всеговыбрать один цвет и использовать только его. Вводить третий или четвертый цвет— задача сложная даже для стилиста.Если говорить овключении леопардового принта в кэжуальные образы, лучше всего он сочетается сджинсой. Например, накинуть на леопардовое платье куртку из денима, а на ногинадеть кроссовки. В таком образе не останется ни намека на вульгарность."Получаетсяочень сбалансированный образ, но не скучный", — комментирует стилист.