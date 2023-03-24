Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности президента за неделю увеличился на 1 п. п. и составил 77%.

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 13 по 19 марта, снизился на 0,4 п. п. и составляет 79,3%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу. Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян."На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,3% участников опроса (минус 0,4 п. п. за последнюю неделю), уровень одобрения деятельности президента за это время увеличился на 1 п. п. и составляет 77%", - отмечается в исследовании.Деятельность правительства РФ одобряют 52,3% опрошенных (плюс 0,6 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,5% респондентов (минус 0,5 п. п.). О доверии Мишустину заявили 63,1% (плюс 0,7 п. п.).Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,2% (минус 1,4 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 31,4 % (плюс 0,2 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,5% (плюс 2,1 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 7,7% (минус 0,3 п. п.).Уровень поддержки "Единой России" составил 39,3% (минус 0,2 п. п.), КПРФ - 10,7% (плюс 0,1 п. п.), ЛДПР - 9% (плюс 0,6 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,5% (минус 0,1 п. п.), "Новых людей" - 4,4% (минус 0,4 п. п.).