За минувшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

За минувшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Из них четыре человека погибли, 50 получили травмы различной степени тяжести, из которых четверо - дети.Как уточнили в пресс-службе УМВД региона, за семь дней выявлено пьяных 94 водителя. С участием водителей подшофе зарегистрировано две аварииГосавтоинспекторами оформлено 374 происшествия с материальным ущербом.Напомним, что в минувшее воскресенье, 22 мая, в массовом ДТП на улице Мира во Владимире четыре человека.Вечером 22 мая около 18:00 на 120 километре трассы «Владимир-Муром» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Мазда», 1995 года рождения, двигаясь со стороны Владимира в Муром, для обгона выехал на встречку, где протаранил «ВАЗ» под управлением водителя 1997 года рождения. В результате аварии водитель отечественной машины госпитализирован в больницу, пассажирка 2000 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель «Мазды» и пассажир 1991 года рождения находятся на амбулаторном лечении».