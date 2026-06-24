От Алсу и Филиппа Киркорова до Ани Пересильд и Вани Дмитриенко. Яркое шоу, любимая музыка, звездные исполнители разных поколений и легендарные хиты на одной сцене. Именно так прошла 15,

От Алсу и Филиппа Киркорова до Ани Пересильд и Вани Дмитриенко. Яркое шоу, любимая музыка, звездные исполнители разных поколений и легендарные хиты на одной сцене. Именно так прошла 15, юбилейная русская музыкальная премия телеканала RU.TV (РУ.ТВ). На премии, в том числе за кулисами, побывал владимирский шоумен, ведущий Сергей Сажин. Эксклюзивно для «Шестого канала» он пообщался