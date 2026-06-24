Трагедия на воде произошла вчера, 23 июня. Муж с женой отдыхали на берегу Клязьмы в деревне Домашнево в городском округе Покров. Вечером 41-летний мужчина решил прогуляться по берегу и не

Трагедия на воде произошла вчера, 23 июня. Муж с женой отдыхали на берегу Клязьмы в деревне Домашнево в городском округе Покров. Вечером 41-летний мужчина решил прогуляться по берегу и не вернулся. Жена забила тревогу и обратилась к спасателям. Место, где отдыхала пара, не предназначено для купания, уточнили в МЧС области. Тело мужчины было найдено и