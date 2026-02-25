Купил Вовочка золотую рыбку, принес домой, поставил банку на стол и говорит ей: - Исполни три моих желания.
Рыбка в ответ только рот разевает. Вовочка, восприняв молчание как знак согласия, продолжает:
- Первое. Хочу трахнуть Мариванну, училку нашу.
Второе. Хочу ремень новый кожаный.
Третье. Хочу велосипед. А рыбка только рот разевает. И тут вдруг звонок.
Открывает, а там Мариванна. - Сработало, - заорал Вовочка, и штаны снимает.
Училка, увидев такое приветствие, хватает кожаный ремень и давай лупцевать Вовочку.
Тот, ничего не понимая, бегает по комнате, уворачивается.
Наконец, увидев открытое окно, сигает в него и приземляется прямо яйцами на чей-то велосипед.
У Вовочки в зобу дыханье сперло и, вытаращив глаза, он выдавливает:
- Вот е..нутая рыба, ну все п
еще анекдот!