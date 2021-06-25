Во Владимире и области 25 июня в ближайшие 3 часа и с сохранением до конца суток ожидается гроза с дождем, местами град, усиление порывов ветра до 20 м/с. Сотрудники МЧС предупреждают, что данная

Во Владимире и области 25 июня в ближайшие 3 часа и с сохранением до конца суток ожидается гроза с дождем, местами град, усиление порывов ветра до 20 м/с. Сотрудники МЧС предупреждают, что данная погода повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП,