На Соборной площади Владимира состоялся финал фестиваля-марафона «Песни России». С 14 июня лучшие народные коллективы страны выступали для зрителей из 11 городов и поселков Владимирской

На Соборной площади Владимира состоялся финал фестиваля-марафона «Песни России». С 14 июня лучшие народные коллективы страны выступали для зрителей из 11 городов и поселков Владимирской области. Начало финального выступления фестиваля – выход народной артистки России, певицы Надежды Бабкиной. Фестиваль юбилейный, проводится в 20-й раз. Все это время Надежда Бабкина вместе с коллективами-участниками переживает успехи и